Veeam vient de recruter Marc Villeneuve pour occuper la fonction de senior director Channel, Cloud & Alliances pour la France et l’Afrique francophone. Il remplace à ce poste Philippe de Trogoff, désormais Commercial Sales Director, France & Africa North/West de la société. Avec l’aide d’une équipe entièrement dédiée et sous la direction de Thierry Lottin, country manager France, Marc Villeneuve supervisera l’activité channel et cloud de Veeam (VADs, VARs, fournisseurs de services cloud, intégrateurs systèmes, et sera chargé des alliances technologiques.

Doté d’une expérience de plus de trente ans dans le secteur IT, Marc Villeneuve a occupé différents postes de management dans les ventes directes et indirectes chez IBM, notamment en tant que directeur des ventes France des solutions d’Infrastructures ou encore comme directeur général en charge du groupe Capgemini. Après 20 années passées chez Big Blue, il a rejoint en 2020 l’APHP (Assistance Publique des Hopitaux de Paris) en tant que conseiller en organisation dans le cadre du déploiement de cellules d’intervention agiles et de la digitalisation du suivi des cas positifs de COVID-19 et de leur entourage afin de casser les chaines de contamination dans la capitale.

« Je suis ravi de prendre la tête du développement du réseau de distribution de Veeam en France pour accélérer la mise en œuvre de la stratégie 2021 du réseau ProPartner, et impulser l’investissement supplémentaire de plusieurs millions de dollars du programme ProPartner à destination des VARS de la zone EMEA », affirme dans un communiqué Marc Villeneuve. « En tant qu’entreprise reposant sur un système de distribution 100% indirect, nos partenaires sont nos différentiateurs et il est plus important que jamais d’investir en eux, pour leur permettre d’étendre leur stratégie de mise sur le marché et d’augmenter leur rentabilité. »

« La nomination de Marc au poste de senior director Channel, Cloud & Alliances pour la France et l’Afrique francophone arrive à point nommé pour soutenir les évolutions récentes du Réseau ProPartner dans la zone EMEA » déclare de son côté Thierry Lottin. « Son expertise et son professionnalisme sont autant d’atouts pour faire de nos partenaires des conseillers privilégiés en matière de stratégie digitale et répondre ainsi avec encore plus de pertinence aux besoins complexes et en constante évolution de leurs clients. »