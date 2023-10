UNITEL technologies, un nouveau fournisseur de solutions d’hébergement de données informatiques logées au cœur de datacenters de nouvelle génération, nomme Jean-Christophe ALLAIRE au poste de Directeur général. Cette annonce stratégique pour le groupe s’inscrit dans un contexte de très forte accélération et permettra à la société de déployer son plan stratégique sur les prochaines années.

Un expert reconnu sur le marché

Dans le cadre de sa nouvelle mission, Jean-Christophe ALLAIRE sera en charge de piloter et de faire évoluer la stratégie de croissance et les orientations de la société en étroite collaboration avec Kevin POLIZZI. Il devra aussi compléter l’équipe actuelle, lancer un vaste plan de recrutement et gérer la relation commerciale avec les partenaires de la société.

Pour mener à bien sa mission, Jean-Christophe ALLAIRE peut s’appuyer sur une solide expérience professionnelle acquise dans le secteur du numérique à des postes stratégiques. Il justifie de près de trente années d’expérience dans la stratégie, le conseil, les télécoms et l’IT BtoB (Bouygues Telecom, Cegetel, Completel). Ces treize dernières années, il était Directeur de la stratégie et Directeur commercial France chez Jaguar Network/Free PRO (2009 à 2022).

Un projet d’entreprise fédérateur et générateur de succès opérationnels

Le projet Unitel Technologies au sein du groupe Unitel consiste à partir des enjeux stratégiques et IT des entreprises, d’en comprendre les contours, d’en définir les cahiers des charges et de les accompagner dans la mise en œuvre. L’objectif est de mettre à disposition les nombreuses expertises du groupe, avec une gamme complète de solutions de confiance dédiées à la haute performance ainsi qu’à la réduction de l’empreinte carbone. Unitel Technologies propose une offre de bout en bout alliant les technologies cloud, la virtualisation des réseaux et l’intégration d’équipes expertes conseil et services managés. Les infrastructures d’Unitel Technologies permettent la mise à disposition de ressources à très faible latence, garantes des usages de nouvelle génération comme l’IA, la 5G privée ou le Edge Computing.