L’étude « The Agents of Transformation Report » réalisée par AppDynamics met en lumière les difficultés que rencontrent les responsables informatiques français pour coordonner la réponse de leur entreprise face aux bouleversements de l’activité et de l’organisation générée par la pandémie de Covid-19. Elle révèle également le changement des priorités et l’accélération de la transformation numérique.

La crise a contraint les entreprises à passer au tout numérique pratiquement du jour au lendemain obligeant les responsables informatiques à changer et à accélérer les projets IT. Ces responsables subissent des pressions de toutes parts, alors qu’ils mobilisent leurs collaborateurs travaillant à distance, qu’ils gèrent la tension croissante sur leurs réseaux et applications, assurent la sécurité de l’infrastructure IT, tout en assumant de nouveaux rôles et responsabilités.

Une grande majorité des DSI de l’Hexagone (76%) déclare que le coronavirus a créé la plus grande pression technologique jamais rencontrée par leur organisation. Ils sont également très nombreux (60%) à ressentir plus de pression liée à leur travail qu’auparavant. Enfin, une bonne moitié d’entre eux (56%) est désormais sollicitée pour effectuer des tâches et des actions totalement nouvelles.

Par ailleurs, 78% des responsables informatiques français confirment que la pandémie a révélé des faiblesses dans leur stratégie numérique, nécessitant une accélération de leurs projets. Les trois-quarts des DSI (76%) indiquent que des projets dont l’approbation prenait généralement plus d’un an, ont été validés en quelques semaines. De même, ils sont 74% à indiquer que ces projets ont été mis en œuvre en quelques semaines au lieu de mois, voire d’années.

L’étude réalisée par la filiale de Cisco souligne également que toutes les entreprises françaises interrogées ont fait évoluer leurs priorités technologiques pendant la pandémie. En outre, pour 86 % d’entre elles l’expérience numérique délivrée aux clients est désormais la priorité.

Cela dit, la grande majorité des responsables IT ne dispose pas des ressources et du soutien nécessaires pour ces changements. Quatre-vingt-quatre pourcents d’entre eux indiquent qu’ils ne sont pas en mesure de garantir une expérience client optimale en raison du manque de vision d’ensemble des performances de leur environnement informatique. Parmi les défis à relever, notons la gestion des pics de fréquentation des sites web (92 %) et la gestion du temps moyen de réparation (MTTR) avec un service informatique distant (90%).

Les responsables informatiques affirment également qu’ils ont besoin de buts et d’objectifs clairs (94 %), de données en temps réel (89%), d’une plus grande autonomie et de plus de responsabilités (88%) ainsi que de la liberté d’expérimenter et de prendre des risques (90 %). Ils sont d’ailleurs très majoritaires (87%) à considérer cette période de crise comme une occasion de démontrer leur valeur pour l’entreprise. Et, bonne nouvelle, 80% des responsables IT sondés affirment que la réactivité de leur service a positivement changé la perception de l’IT au sein de leur entreprise.