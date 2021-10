Le groupe Keyrus a publié les résultats de son premier semestre 2021. Son chiffre d’affaires atteint 141,0 millions en hausse de 6,1% sur un an (+4,5% à périmètre et taux de change constants). Le rebond est net après la chute de 7,9% enregistré au premier semestre 2020 mais sans permettre de retrouver le niveau du premier semestre 2019 (145,6M€).

Sur ce premier semestre la croissance a été tirée par les activités Mid-Market, portées par la filiale du Groupe, Absys Cyborg (+9,2%). Elle se limite à 3% en organique pour les activités Grands Comptes.

Le résultat opérationnel courant du Groupe s’établit à 3,6 M€ contre 2,5 M€ au premier semestre 2020. Le résultat opérationnel et le résultat net part du Groupe s’élèvent respectivement à 2,7 M€ et 1,6 M€, contre 2,0 M€ et moins 2,5 M€ un an plus tôt.

La dette nette du Groupe qui était de 18,9 M€ fin 2020 remonte à 31,0 M€ à la fin du premier semestre. Keyus l’explique par une hausse du besoin en fonds de roulement (BFR). Le groupe précise que ses prévisions de trésorerie ne font pas apparaître de difficultés de financement.

« Notre premier semestre 2021 s’inscrit dans une dynamique de rebond progressif de l’activité en fonction de nos différentes régions », commente le PDG Eric Cohen, qui pense que son groupe a les atouts pour « envisager l’avenir sereinement ».

Notre projet de développement s’engage, plus que jamais, dans une démarche responsable face aux enjeux sociaux et sociétaux où l’essence même de nos activités autour de la donnée prend tout son sens. […) Naturellement, Keyrus apportera toutes ses connaissances et sa maitrise de la science des données pour aider ses clients à relever un grand nombre de défis actuels et futurs de notre société », précise-il.

Des semestriels qui ont été mal accueillis à la bourse de Paris, avec un recul de titre de plus de 12% le jour de leur publication.