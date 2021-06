GreenTech Forum veut réunir les 30 novembre et 1er décembre prochain une cinquantaine d’exposants fournisseurs de solutions green IT ainsi que 1.000 professionnels (RSE, IT, Achat, Marketing & Communication, Digital) d’organismes variés (entreprises, institutions, associations, startups). Son ambition : promouvoir un numérique responsable pour permettre aux acteurs publics et privés de réduire leur impact environnemental.

Au-delà de l’exposition, GreenTech Forum annonce dans son communiqué la tenue de 20 conférences et 36 ateliers de découverte des usages et retours d’expérience animés par 120 porte-paroles spécialistes du numérique responsable.

GreenTech Forum est une initiative Planet Tech’Care pilotée par le Syntec Numérique, l’organisation professionnelle qui regroupe plus de 2.000 acteurs du numérique en France. Sa mise en œuvre est assurée par l’agence événementielle Formule Magique.