Plus de 40 % des clients de Tradeshift utilisent actuellement Go 2.0, pour proposer des cartes de paiement à leurs collaborateurs.

Tradeshift, l ’un des leaders de la « Supply Chain Payment and Market Place » , annonce la disponibilité d’une nouvelle version de Tradeshift Go, une offre de paiement renforçant la visibilité des dépenses de ses employés. Les gestionnaires de budgets ont désormais la possibilité d’étendre le pouvoir de paiement à tous les employés en leur fournissant à la demande des cartes de crédit virtuelles .

Les petites dépenses effectuées par les employés représentent un défi pour les entreprises pour deux raisons. Premièrement, ces achats génèrent des frais généraux et des retards de gestion lorsqu’ils nécessitent un bon de commande et la création d’une facture pour chaque petit achat. Deuxièmement, il est difficile de surveiller les différents modes de paiement, ce qui entraîne des dépenses sans justification commerciale. Tradeshift Go résout ces deux problèmes en rendant les cartes virtuelles plus faciles à utiliser, à gérer et à surveiller. Les nouveaux outils permettent aux gestionnaires et aux employés d’économiser du temps et des frais généraux.

Les environnements d’achat obsolètes entraînent souvent des retards dans le traitement des paiements. Cela amène les collaborateurs à procéder directement à des dépenses pour des achats urgents. Tradeshift Go est une solution de carte de crédit virtuelle homologuée qui simplifie les dépenses des employés et élimine les processus de back-office pour les petits achats, comme le temps utilisé pour évaluer et approuver les bons de commande, les factures et la gestion des données fournisseurs.

« Les politiques d’achat ont traditionnellement été centrées sur un modèle dans lequel, pour des raisons de responsabilité, seuls certains employés ont accès à une carte d’entreprise ou une carte de crédit », a déclaré Sarika Garg, responsable de la stratégie chez Tradeshift. « Tradeshift Go change la donne pour que chaque collaborateur ait accès à des paiements autorisés. »

La gestion des dépenses organisationnelles en dehors des achats critiques de l’entreprise est inutilement complexe. Tradeshift Go délègue le contrôle des décisions d’achat aux responsables du budget, tandis que la visibilité est maintenue au niveau organisationnel. Avec la possibilité d’offrir à chaque employé un workflow d’approbation intuitif dans les environnements d’achat d’entreprise, les équipes peuvent continuer à se concentrer sur la réalisation d’objectifs commerciaux prioritaires.