Le cabinet de conseil spécialisé dans la transformation opérationnelle, réglementaire et digitale des entreprises TNP a racheté la totalité du capital d’Agarius. Ce cabinet de conseil en excellence opérationnelle accompagne depuis 10 ans les directions générales de grands groupes (Casino, Carrefour, Guerbet…) dans leurs projets de croissance et de réduction des coûts. Les conditions financières de l’opération ne sont pas dévoilées.

« Dans un environnement toujours plus concurrentiel et complexe, l’acquisition d’Agarius est un levier puissant de compétitivité et de performance pour les clients de TNP. L’expertise en excellence opérationnelle d’Agarius associée à l’innovation et les savoir-faire sectoriels de TNP permettent l’obtention de résultats réels et mesurables », explique dans un communiqué Benoit Ranini, co-fondateur et président du groupe TNP.

Les équipes d’Agarius renforceront les communautés Industrie & Services et Transformation, Optimisation, Performance de TNP. Ils accompagneront les programmes complexes de transformation des clients du cabinet notamment sur les volets développements produits, compétitivité, efficacité opérationnelle et optimisation des coûts en s’appuyant sur la maitrise des technologies et des solutions de robotique (RPA, dématérialisation, RAD LAD, intelligence artificielle).

L’ambition de TNP est de devenir un acteur français incontournable de la transformation des entreprises (réglementaire, DSI, excellence opérationnelle, gestion de programme, Business Solutions, digital). Le groupe a d’ailleurs lancé à Neuilly sur Seine, Gate 31, un accélérateur de start-up BtoB.