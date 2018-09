En tant que plateforme collaborative, Office 365 est une cible privilégiée des cybercriminels et la messagerie constitue un point d’entrée vers un trésor de données, de fichiers et de contacts provenant d’autres applications Office 365. Les protections natives d’Office 365 bloquent la plupart des vagues de spam et attaques connues mais sont insuffisantes face aux nouvelles menaces et aux attaques ciblées de plus en plus sophistiquées de type phishing et spear phishing.

Vade Secure a développé une solution entièrement intégrée à Office 365, tirant parti de l’intelligence artificielle pour compléter les sécurités natives d’Office et bloquer les attaques de phishing avancée, de spear phishing ou de malware et cela dès la première attaque.

Avantages :

Améliore et complète les fonctions de sécurité natives d’Office 365 au lieu de les remplacer.

Protection contre les menaces internes, grâce à une analyse les e-mails échangés en interne.

Expérience utilisateur inchangée : les utilisateurs continuent à utiliser leur messagerie sans avoir à gérer une quarantaine séparée.

Déploiement instantané : quelques clics suffisent pour activer la solution et la tester sans risque, en complément des protections Office.

Évolutivité et sécurité : profitez de l’évolutivité et de la sécurité de la plateforme de Cloud Microsoft Azure, sur laquelle la solution Vade Secure pour Office 365 est hébergée.

Supervion simplifiée via le portail partenaire de Vade Secure.