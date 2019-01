Tech Data mise sur l’open source et va distribuer le programme Certified Cloud & Service Provider (CCSP) de Red Hat en France. Le grossiste va donc désormais proposer les technologies Red Hat aux fournisseurs de services cloud et aux fournisseurs de services gérés dans l’Hexagone. Il fait ainsi de la future filiale d’IBM l’un de ses partenaires pour développer sa valeur en matière de support technologique pour la transformation numérique via le cloud.

« L’open source et le cloud sont des technologies clés dans la transformation numérique des entreprises. A ce titre, nous sommes ravis de pouvoir ajouter Red Hat à notre portefeuille de produits et services grâce auxquels nos partenaires Cloud Services Providers et hébergeurs disposeront de ressources de pointe pour les accompagner dans le développement de leurs pratiques open Source », explique dans un communiqué Frédéric Braut, directeur général adjoint de Tech Data Advanced Solutions France.

« L’expertise de Tech Data comme distributeur des technologies et services Red Hat, ainsi que sa base de clients partenaires, sont des atouts clés pour développer le programme CCSP Red Hat en France. Nous nous engageons à offrir aux entreprises et développeurs un large choix dans le cloud, et la création d’un écosystème fort est un élément clé de cette vision, permettant ainsi aux utilisateurs de créer et déployer des applications innovantes », commente de son côté Jean-Christophe Morisseau, directeur des ventes Partenaires France de Red Hat.

Le programme CCSP permet aux fournisseurs de services certifiés de proposer à leurs clients des services cloud gérés et sécurisés basés sur les solutions open source de Red Hat.