Stedia franchit une nouvelle étape dans son développement en nommant Pierre Boulogne à la direction générale. Le cabinet de conseil entend s’imposer comme un acteur agile et visionnaire, à l’intersection de la stratégie, de l’innovation technologique et de l’intelligence artificielle. Stedia capitalise sur les activités de Syneor Consulting, cabinet de conseil fondé et dirigé par Jean-Luc Moulin, reconnu depuis plus de 15 ans pour son expertise en transformation auprès du secteur public.

Avec cette prise de fonction, Pierre Boulogne renoue avec son expertise de stratège et impulse une nouvelle dynamique en positionnant Stedia comme un hub de compétences en intelligence économique et en IA appliquée. Dans un monde où les organisations doivent composer avec des transitions rapides, des incertitudes croissantes et des ruptures technologiques majeures, son objectif est clair : accompagner les décideurs, du secteur public et privé, à concevoir et déployer des trajectoires de transformation prédictives, résilientes et orientées résultats.

Fort d’une expérience de 25 ans dans de grands groupes comme Accenture (2000-2010), Capgemini (2010-2014) et Thales (2014-2021), où il a piloté des projets d’envergure en stratégie et transformation, Pierre Boulogne a fondé en 2021 un cabinet de conseil spécialisé en cybersécurité. Il met aujourd’hui cette double expertise – conseil et entrepreneuriat – au service de Stedia avec une ambition forte : bâtir un cabinet de nouvelle génération, où l’IA est au cœur de la stratégie, qui vise à rendre les organisations plus intelligentes, agiles et capables d’anticiper les ruptures plutôt que de les subir.

« L’arrivée de Pierre marque une étape stratégique pour amplifier notre impact auprès des acteurs publics, notamment face aux défis croissants de l’intelligence artificielle et de la gestion des risques. Cela ouvre également de belles perspectives de développement pour nos collaborateurs. Je suis enthousiaste à l’idée de contribuer à cette aventure avec toute mon expérience et mon énergie », déclare Jean-Luc Moulin.

« Avec Stedia, notre ambition est double : ouvrir notre expertise au secteur privé, en particulier aux PME et ETI, tout en consolidant et en développant via de nouvelles offres Cloud, Data, IA notre accompagnement historique auprès du secteur public. Avec ce positionnement renforcé en France, nous pourrons concrétiser notre volonté de déploiement à l’international », explique Pierre Boulogne.