Le spécialiste toulousain de l’infogérance lève 750.000 euros pour poursuivre son développement. Cette deuxième levée de fonds a été réalisée auprès de Multicroissance, investisseur historique de Symexo, et Bpifrance, partenaire de la société depuis plusieurs années.

Symexo vise un chiffre d’affaires de 15 millions d’euros d’ici 2028 et le développement de nouvelles agences de proximité pour couvrir l’ensemble du territoire national. Avec ce nouveau tour de table, Symexo veut mettre en œuvre un programme de certifications ISO 27000, HDS et ENR, renforcer ses outils de production et développer sa cellule cybersécurité et téléphonie d’entreprise.

« Cette augmentation de capital nous permet non seulement de renforcer notre expertise en cybersécurité, mais également de consolider notre position de partenaire de confiance pour les entreprises recherchant des solutions informatiques sécurisées et performantes », commente Stéphane Vinazza (cf. photo), président et fondateur de Symexo, dans un communiqué.

En 2022, la société balmanaise avait déjà effectué une première levée de 500.000 euros auprès de Multicroissance. Cet investissement lui a permis de doubler son chiffre d’affaires et ses effectifs en trois ans pour atteindre 80 collaborateur·rice·s, 16 agences (Toulouse, Angers, Beauvais, Cahors, Chalon-sur-Saône, Foix, Montpellier, Nantes, Niort, Paris, Poitiers) et un chiffre d’affaires de 7 millions d’euros à fin 2024.