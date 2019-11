Suse continue d’étendre sa disponibilité sur les principaux clouds publics. Suse Linux Enterprise Server et Suse Linux Enterprise Server pour applications SAP sont ainsi désormais proposés sur Oracle Cloud Infrastructure. Grâce à un un système de souscription personnalisé, les clients pourront tirer parti des machines virtuelles hautes performances et du calcul « bare metal » pour déployer ou transférer leurs charges de travail basées sur Linux. L’éditeur open source allemand n’impose aucun coût supplémentaire et les clients peuvent tirer parti de leur relation de support existante.

« Suse s’associe aux principaux fournisseurs de cloud public parce que nous nous engageons à fournir aux clients les outils dont ils ont besoin pour réussir face à la pression croissante qui les pousse à devenir plus agiles et plus efficaces économiquement pour se développer, rivaliser et survivre », explique dans un communiqué Naji Almahmoud, vice-président de Suse Global Alliances. « En innovant avec les partenaires et les communautés, Suse fournit et prend en charge les solutions Linux et autres solutions professionnelles qui permettent aux clients de créer, déployer et gérer des charges de travail, qu’ils soient sur site, hybrides ou multicloud, avec un service, une valeur et une flexibilité exceptionnels. »

« Nos solutions combinées prennent en charge les valeurs fondamentales d’Oracle Cloud, qui incluent performances, fiabilité et évolutivité pour tous les types de charges de travail, tout en offrant un moyen de protéger les investissements existants et de créer de nouvelles applications natives en nuage. L’objectif commun d’Oracle et de Suse est de fournir une infrastructure ouverte et fiable pour soutenir la transformation numérique de nos clients », explique de son côté Vinay Kumar, vice-président, Gestion des produits, Oracle Cloud Infrastructure.

A l’occasion de cette collaboration, Oracle a rejoint le programme de partenariat Suse pour les fournisseurs de services Cloud.