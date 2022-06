Le pure-player morbihannais – dont l’ambition est de déployer des datacenters locaux, bas carbone et de petite taille pour les TPE-PME et collectivités locales – annonce trois offres de colocation, hébergement de site web et cloud souverain. Il précise que ces offres comprennent un accès sécurisé, une localisation précise des données et le calcul de l’impact numérique.

Bérenger Cadoret, CEO et fondateur de Stratosfair (cf.photo), est parti du constat que « les centres de données ont un bilan carbone alarmant » et représentent 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre dans le monde mais aussi que 92% des données européennes sont stockées outre atlantique, en dépit de l’existence du RGPD depuis 2018.

Comme il le précisait lors de la pose de la première pierre de son datacenter de Lanester en mars dernier, le fonctionnement énergétique est prévu en circuit court. Une ombrière de centaines de panneaux solaires sur l’installation doit fournir 60% de l’énergie électrique. Quant à la chaleur provenant des baies, elle est injectée dans une serre. « Ce qui nous fait avancer au quotidien, c’est de trouver la solution répondant à la fois à la pollution numérique, la souveraineté des données et leur décentralisation ».

Fin avril, la jeune pousse a annoncé avoir réalisé une levée de fonds de 450.000 euros avec le concours de 90 investisseurs pour déployer son maillage régional. D’ici début 2023, elle entend doubler ses effectifs pour atteindre une trentaine de personnes et mettre en service un datacenter à Pontivy.