Fort d’une solide croissance supérieure au marché, l’éditeur Stormshield fait évoluer son positionnement pour devenir la référence européenne de la cybersécurité en matière d’infrastructures critiques, de données sensibles et d’environnements opérationnels. Cette annonce est l’aboutissement d’un travail de fond mené ces deux dernières années afin de préparer cette évolution.

Les nouvelles orientations de l’éditeur sont le fruit d’une réflexion stratégique globale, poussée par un marché en pleine mutation, que ce soit au niveau des usages ou des nouveaux enjeux économiques et géopolitiques, sur fond de souveraineté numérique. Dans un tel contexte, protéger les environnements OT et IT critiques est une priorité pour assurer une stabilité économique, sociale et environnementale. L’éditeur fait donc le choix d’amplifier ses investissements pour accompagner les entreprises et organisations exploitant ces environnements.

Pour Pierre-Yves Hentzen, Président de Stormshield « De nombreuses entreprises, organisations publiques, OIV et OSE prennent conscience de l’importance de garder la maîtrise de leurs données sensibles et de leurs infrastructures critiques. Par ailleurs, les environnements IT et OT convergent et deviennent hyperconnectés, ce qui contribue à l’élargissement des surfaces d’attaque. Face à ces menaces et aux conséquences dramatiques qu’elles représentent pour la sécurisation des biens et des personnes, les entreprises concernées, quelle que soit leur taille, se doivent d’adopter des politiques de sécurité adaptées à l’exposition de leur double environnement IT et OT. Notre ambition est de les accompagner dans ce challenge. »

Pour mener à bien son projet, Stormshield s’appuie sur de solides fondamentaux :

Une forte maturité sur les technologies OT qui confère à l’éditeur une avance pour adresser les besoins de cybersécurité industrielle.

Un portefeuille de produits permettant une couverture globale des besoins de protection des environnements IT/OT.

Des solutions d’excellence d’origine européenne, certifiées et qualifiées par l’ANSSI mais aussi agréées par l’Union Européenne et l’OTAN, qui s’intègrent dans les principes du futur schéma de certification européen.

Une nouvelle segmentation de son offre basée sur la notion de criticité d’activité.

Un accompagnement de proximité garantissant un conseil personnalisé, une réactivité et une capacité d’adaptation pour répondre parfaitement aux besoins clients.

Des équipes passionnées et animées par l’envie de participer à la création d’un espace numérique de confiance.

Des partenaires sélectionnés pour leurs expertises et embarqués au côté de l’éditeur pour répondre aux nouveaux besoins des environnements critiques et opérationnels.

Et enfin, une forte croissance rentable partout en Europe qui lui apporte une capacité d’investissement supplémentaire.

Selon Matthieu Bonenfant, Directeur Marketing de Stormshield « Notre nouvelle feuille de route va nous permettre d’accompagner efficacement nos clients pour qu’ils puissent se concentrer, en toute sérénité́, sur leur cœur de mission, si cruciale pour la bonne marche de nos institutions, de notre économie et des services rendus aux populations. Ce projet, fédérateur pour l’ensemble de nos équipes, va nous animer ces prochaines années et structurer notre démarche. Proximité clients, technologies de pointe et équipes engagées autour de la réalisation de notre nouveau positionnement sont les piliers structurants qui nous permettront de mener à bien nos ambitions. Choisir Stormshield, c’est donc donner sa préférence à ce que nous reflétons en termes de valeurs européennes, humaines et techniques, mais aussi à ce que nous reflétons en terme de légitimité́ et de confiance. Dans ce contexte, au-delà de nos nouvelles cibles stratégiques, nous sommes au service de toutes les entreprises qui partagent nos valeurs et notre niveau d’exigence. »

Après deux années 2018 et 2019 marquées par une forte accélération de son activité, avec 57% du chiffre d’affaires sur la période, Stormshield s’engage donc en 2020 avec des ambitions nouvelles et une volonté d’accroitre sa reconnaissance en tant que choix européen en matière de cybersecurité.