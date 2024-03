A l’occasion de l’édition 2024 d’IT Partners, Frédéric Cluzeau, cofondateur d’Hermitage Solutions, et Massimo Rapparini, General Manager de GENE, sont invités sur le plateau. Hermitage Solutions est un distributeur à valeur ajoutée spécialisé dans les solutions de cybersécurité, tandis que GENE est une société issue de la fusion entre Norton et Avast en 2022. GEN propose des solutions de cybersécurité pour les particuliers et les entreprises.

La collaboration entre Hermitage Solutions et GEN permet de toucher les cibles des TPE et PME en offrant des solutions adaptées à leurs besoins. Les produits Norton, tels que Norton Small Business, sont particulièrement efficaces pour ces cibles grâce à leur automatisation, leurs tableaux de bord simplifiés et leurs fonctionnalités spécifiques aux entreprises, comme l’accès à distance avec un VPN, un garde-feu et le stockage des données dans le cloud.

Cette année, GEN présentera principalement Norton Small Business en tant que solution pour les TPE qui ont besoin de mesures de sécurité satisfaisantes pour se protéger des attaques cyber. Ils présenteront également des solutions spécifiques pour les fournisseurs de services de sécurité, comme le contrôle centralisé de plusieurs utilisateurs ou entreprises avec Avast.

Cette vidéo a été et produite en partenariat avec la société Hermitage Solutions