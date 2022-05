L’éditeur anglais de logiciels de cybersécurité – détenu par le fonds d’investissement américain Thoma Bravo – poursuit ses acquisitions et annonce l’achat de SOC.OS, fournisseur d’une solution cloud de filtrage et de triage automatisés des alertes de sécurité. Sophos veut ainsi développer son offre de solutions MTR (Managed Threat Response) et XDR (Extended Detection & Response).

Fondée en 2020 et basée à Milton Keynes, SOC.OS est issue de BAE Systems. Dave Mareels, son CEO et cofondateur, explique le bien-fondé de la plateforme de SOC.OS en ces mots : « La lassitude face aux alertes et le manque de visibilité éreintent les équipes de sécurité partout dans le monde… Sans compter l’évolution constante des menaces cyber et la pénurie de compétences. Les équipes IT ont besoin de s’appuyer sur des produits et services innovants pour les aider à résoudre des incidents plus complexes en moins de temps ».

Sur son site web, la start-up revendique parmi ses clients l’association de construction et gestion de logements sociaux Gentoo Group, le Museum d’Histoire naturelle de Londres et l’Autorité britannique de l’énergie atomique.

Le directeur technique de Sophos, Joe Levy, affirme dans un communiqué que « Sophos MTR est l’une des nouvelles offres connaissant la plus forte croissance dans l’histoire de la société ». Et d’ajouter : « SOC.OS va fournir à notre écosystème un éventail élargi de données télémétriques tierces, offrant aux analystes de sécurité une meilleure visibilité sur les événements et alertes qui importent ». Dans cet éventail, outre les outils de Sophos, on peut notamment trouver ceux de Auth0, Check Point, Cisco, Darktrace, Forcepoint, Fortinet, Malwarebytes, Palo Alto Networks, Proofpoint ou Trend Micro.

Le montant de la transaction n’a pas été divulgué.