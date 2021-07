Avec sa solution permettant aux assureurs de détecter les déclarations frauduleuses, la start-up française devenue « licorne » se voit désignée « Partenaire Microsoft de l’année 2021 » en France.

Jérémy Jawish, son PDG et co-fondateur, résumait récemment à notre confrère de Maddyness en quoi il estime que Shift Insurance Suite facilite la vie des assureurs : « Nous proposons désormais l’automatisation de la clôture des dossiers de sinistres ou la détection des fraudes à la souscription. Nos algorithmes lisent, entre autres, la déclaration de sinistre avant de déterminer s’il faut déposer un recours ou réaliser une vérification quant au blanchiment d’argent. »

Shift Technology revendique l’analyse de 2 milliards de sinistres depuis sa création en 2013. L’année dernière, le fournisseur de solutions d’automatisation et d’optimisation des décisions des assureurs basée sur l’Intelligence Artificielle a été récompensé du « Global Claims Solutions for Insurance Market Leadership Award » de Frost & Sullivan.

Après une quatrième levée de fonds de plus de 180 millions d’euros en mai dernier, la start-up – désormais valorisée 1 milliard de dollars – ambitionne de poursuivre son déploiement au Royaume-Uni et aux États-Unis ainsi que de renforcer son équipe de data scientists, « l’une des plus importantes du secteur des assurances » selon Jérémy Jawish. « Être reconnu parmi plus de 4.000 entreprises du monde entier pour la valeur que nous apportons est extrêmement gratifiant », déclare-t-il.

En effet, le nombre de candidats aux prix Partenaires Microsoft de l’année s’élève à 4.400 environ, provenant de plus de 100 pays. Selon Microsoft, les lauréats sont des partenaires ayant su « développer et fournir des solutions d’excellence basées sur les technologies Microsoft au cours de l’année écoulée ».