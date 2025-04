Sewan affirme son positionnement de leader sur le marché des MVNO B2B français avec plus de 350 000 lignes activées via son réseau de partenaires.

À travers cette annonce, Sewan démontre plus globalement sa capacité à accompagner ses partenaires dans le développement de leurs activités autour de la téléphonie et à créer toujours plus de valeur grâce à l’accès à des fonctions innovantes comme par exemple la transcription des messages grâce à l’IA, l’intégration de la téléphonie fixe dans le mobile ou encore la récupération des informations remontant des CRM.

Partenaire MVNO des grands opérateurs du marché, Sewan compte poursuivre sa stratégie d’innovation pour renforcer la compétitivité des TPE et des PME en leur offrant des services de communication de nouvelle génération. Dans ce contexte, sur le troisième trimestre 2025, l’offre de téléphonie sera fortement enrichie pour répondre aux nouveaux usages plébiscités par les entreprises.