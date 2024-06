Pour la seconde année consécutive, Lucidworks publie les résultats d’une étude sur l’adoption de l’IA générative menée auprès de 2500 dirigeants d’entreprise en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Ils montrent qu’après l’effervescence des débuts, les entreprises qui se sont lancées les premières s’avancent sur un chemin semé d’embuches. Ainsi, seule une entreprise sur quatre a lancé avec succès des initiatives d’IA au cours des 12 derniers mois. 42% n’ont pas constaté de retour sur investissement significatif. 63% prévoient malgré tout d’augmenter leurs dépenses en IA mais elles étaient 93% un an plus tôt.

Les préoccupations face aux défis rencontrés sont en forte hausse. La principale concerne la sécurité des données et a triplé passant de 17% dans la dernière étude à 46% cette année. Les inquiétudes sur la transparence des décisions sont passées de 9% à 35%, sur l’exactitude des réponses de 7% à 36%. Les inquiétudes liées aux coûts ont été multiplié par 14 et arrivent désormais en seconde position avec 43%. L’impact sur les emplois est un autre motif de préoccupation émergeant passant de 5% à 9%.

Les auteurs de l’étude voient dans ces résultats un signe plutôt positif laissant entrevoir une approche plus réfléchie et mesurée de l’IA. Ils conseillent aux entreprises de mieux planifier, évaluer les coûts et les risques et de donner la priorité aux applications avec une valeur tangible. Ils suggèrent à titre d’exemples les applications de génération de FAQ et de support RH.