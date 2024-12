Servir plus de 300 clients dans la mise en œuvre de campagnes de sensibilisation à la cybersécurité et de tests de phishing nécessite une infrastructure technique solide, sécurisée et ultra-performante. Avec une solution comme Sensiwave, Conscio Technologies répond aux attentes des entreprises de toutes tailles grâce à une plateforme pensée pour la fiabilité et la montée en charge.

« Quand l’un de nos clients lance une campagne auprès de ses 90 000 utilisateurs et que 20% d’entre eux se connectent dans la minute où ils reçoivent leur e-mail d’invitation, il y a intérêt à ce que l’infrastructure suive et qu’aucun autre client n’en soit pénalisé », souligne Fabrice Frade, co-fondateur et CTO de Conscio Technologies.

Pour garantir cette excellence opérationnelle, ce ne sont pas moins de 32 machines qui tournent en continu, réparties sur 3 sites distants et redondés. Cette architecture bénéficie également d’un dispositif avancé de répartition de charges, permettant de maintenir une qualité de service optimale, même lors des pics d’activité.

Une infrastructure qui s’adapte aux périodes de forte activité

Certaines périodes, comme le Cybermois, voient un accroissement significatif du nombre de campagnes de sensibilisation lancées simultanément. Pour faire face à cette augmentation, Sensiwave active automatiquement des ressources supplémentaires. Cela garantit une expérience fluide pour tous les clients, quel que soit le volume de sollicitations.

Sensibilisation cybersécurité : une alliance entre pédagogie et performance technique

Un service de sensibilisation réussi repose sur plusieurs piliers : une démarche pédagogique solide, des contenus adaptés aux besoins des collaborateurs et une application performante comme Sensiwave. Mais il ne faut pas oublier le rôle de l’infrastructure technique. Sans cette base, il serait impossible de répondre aux attentes des clients les plus exigeants ou de gérer des campagnes d’une telle ampleur.

Avec Sensiwave, Conscio Technologies offre une solution complète, capable de combiner pédagogie, performance technique et gestion simplifiée des campagnes de sensibilisation. Une infrastructure pensée pour accompagner les entreprises dans leur démarche de cybersécurité, tout en garantissant une disponibilité sans faille.