Conscio Technologies, éditeur de solutions dédiées à la sensibilisation à la cybersécurité, fait évoluer son offre de sensibilisation à la cybersécurité en annonçant le lancement de son offre Game Map qui transforme l’apprentissage en une expérience ludique, interactive et immersive. Le Game Map intègre des codes ludiques que l’on retrouve dans de nombreux jeux comme les escape games.

Cette nouvelle modalité pédagogique engage les apprenants de manière dynamique en les plongeant dans un parcours de sensibilisation où chaque étape devient un défi à relever. Le Game Map permet de rendre la sensibilisation à la cybersécurité plus attrayante, tout en offrant une vision claire des objectifs et de la progression tout au long du parcours.

Les grandes fonctionnalités de l’offre Game MAP

Création de parcours : Il est possible d’insérer un visuel personnalisable (ex. : carte de ville, plan d’entreprise, etc.), d’ajouter un contenu interactif à chaque étape (vidéos, quiz, QCM, etc.) et de définir des icônes d’étapes dans son parcours.

Gestion des étapes : Connexion des étapes entre elles pour créer un parcours logique (ex. : connecter étape 2 à étape 1) avec le tracé du chemin si besoin. Les étapes restent verrouillées tant qu’elles ne sont pas validées.

Personnalisation du parcours : il est possible de choisir l’itinérance (libre ou prédéfinie), mais aussi de définir un timing pour réaliser le parcours global. Pour une meilleure expérience utilisateur, il est également possible d’intégrer des images et symboles représentant chaque étape, mais aussi d’y ajouter une musique de fond et de jeu.

À travers cette offre de nouvelle génération, Conscio Technologies va donc encore plus loin en permettant aux entreprises et structures publiques de donner un nouvel élan à leur programme de sensibilisation à la cybersécurité : parcours interactifs ludiques avec suivi de la progression, carte adaptée au secteur pour une expérience immersive (carte de la ville, plan d’entreprise, etc.), apprentissage progressif et engageant ou encore maximisation de l’engagement en associant un environnement familier avec des challenges en cybersécurité.

L’expérience utilisateur et l’approche ludique de la Game Map sont donc les grands atouts de cette offre et contribuent à garantir le taux d’adhésion des équipes au sujet de la sensibilisation à la cybersécurité.

Audrey BOUSSICAUD, Responsable Pédagogique e-learning de Conscio Technologies « Le Game Map est un format pédagogique engageant qui transforme le parcours de sensibilisation en une carte interactive. Chaque étape de la formation est symbolisée par une progression sur la carte, offrant aux apprenants une vision claire de leur avancement et des objectifs à atteindre. Le Game Map personnalisé maximise l’engagement des apprenants en associant, éventuellement avec humour, un environnement familier avec les challenges cyber. »

https://www.youtube.com/watch?v=w-p3qcPc6kY