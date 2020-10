Selon une étude réalisée en juillet et août par Vanson Bourne auprès de 4.300 dirigeants de PME et de grandes entreprises de 18 pays pour Dell Technologies (DT Index), la transformation des entreprises s’accélère. Il s’agit d’une nécessité pour survivre. En effet, un tiers de ces organisations ont des inquiétudes quant à leur survie et 60% d’entre elles estiment qu’elles devront supprimer plus d’emplois et mettront plusieurs années pour renouer avec les bénéfices.

Une très grande majorité (89%) de ces organisations reconnait désormais la nécessité d’une infrastructure informatique plus agile et évolutive et 80% d’entre elles ont déjà accéléré certains programme de transformation numérique cette année (elles sont 40% à avoir accéléré tous leurs programmes ou la majorité d’entre eux). Ces programmes concernent dans l’ordre le renforcement de la cybersécurité, le développement d’infrastructures permettant le travail à distance, la réinvention des expériences numériques des salariés et des clients, de nouveaux usages pour les données et la transformation des services et des modèles de consommation. Petit hic, à peine 41% des organisations interrogées disposent des technologies adéquates et des compétences nécessaires pour entamer l’accélération de leurs programmes cette année.

Concernant les trois prochaines années, les principaux investissements envisagés concernent la cybersécurité, les outils de gestion des données, l’ infrastructure 5G, l’environnement multicloud et les logiciels préservant la vie privée. Cela passe souvent par des technologies émergentes comme les conteneurs, l’IA la robotique, l’edge computing et les interfaces utilisateur en langage naturel.

Le DT Index segmente les organisations en cinq groupes : les leaders du numérique, les adopteurs, les évaluateurs, les partisans (qui ont fait des plans provisoires et peu d’investissements et les retardataires.

Globalement, les leaders représentent 6% des organisations (6% en France également), les adopteurs 39% du panel (31% en France), les évaluateurs 39% également (44% en France), les partisans 13% des organisations (17% en France) et les retardataires 3% du panel (2% en France).

Les principales barrières qui empêchent les entreprises de progresser dans leur transformation numérique sont des problèmes de sécurité et de préservation de la vie privée (RGPD…), le manque de budget et de ressources, l’incapacité à extraire des informations à partir de la surcharge de données et/ou d’informations, l’absence de croissance économique en cette période de pandémie, l’absence de compétences et d’expertise (analytique, technologie, compétences commerciales), les changements réglementaires et législatifs, ainsi qu’une culture numérique immature et l’absence de collaboration au sein de l’entreprise. Précisons que 94% des entreprises interrogées par Vanson Bourne ont déclaré qu’elles étaient confrontées à des obstacles bien établis à la transformation.

Pour accélérer leur transformation, près de la moitié des organisations (49%) ont déclaré qu’elles allaient investir dans des compétences numériques. Elles sont presque aussi nombreuses (48%) à vouloir partager les connaissances numériques avec les fonctions commerciales. Quarante cinq pour cent d’entre elles vont intégrer des objectifs numériques dans les objectifs de leurs équipes, et 40% de ces organisations vont utiliser les technologies émergentes telles que la gamification pour motiver leurs équipes et les engager sur de nouvelles voies.