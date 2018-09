SCC a nommé Hervé Remaud au poste de directeur des ressources humaines en France. Il doit accompagner SCC dans sa transformation et poser les bases de la nouvelle gouvernance RH du groupe à l’échelle nationale. Il a pour principales missions de coordonner les fonctions RH, d’entretenir le dialogue social et de développer une politique motivante de formation et de gestion des carrières.

Après avoir intégré le groupe en 1985, Hervé Remaud a occupé de nombreuses fonctions de management. Il a notamment été responsable financier, responsable du crédit manager puis directeur du personnel et des relations sociales.

« L’ambition de la DRH est de favoriser l’engagement des collaborateurs, afin d’améliorer la performance globale de SCC. Il s’agit de permettre à chacun de trouver sa place, et de faire évoluer notre façon de travailler de manière plus collaborative, pour gagner en agilité », affirme le nouveau promu dans un communiqué.