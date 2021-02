L’ESN SCC France s’associe au Réseau européen GÉANT, dans le cadre de son Programme OCRE, pour proposer aux bénéficiaires de la Recherche et de l’Enseignement supérieur en France des Services de Cloud Souverain.

À travers ce référencement unique, SCC France confirme sa solide implantation dans le secteur public et se positionne un peu plus comme le partenaire de confiance pour permettre à ses clients de mener à bien leur transformation digitale notamment grâce au Cloud Computing. Concrètement, OCRE (Open Clouds for Research Environments) est un projet européen qui encourage et accompagne les institutions, universités ou encore les laboratoires pour l’adoption et l’utilisation des Services Cloud (IaaS+). Dans ce contexte, SCC France, au travers de sa filiale Flowline Technologies, va donc se positionner comme un partenaire stratégique pour permettre aux bénéficiaires de la Recherche et de l’Enseignement supérieur de s’appuyer sur une plateforme Cloud éprouvée et souveraine pour mener à bien leurs différents projets et ainsi gagner en performance.

Pour ce faire, SCC France a élaboré des ressources « prêtes à l’emploi » ayant pour objectif de mettre à disposition :

– un catalogue de Services Cloud souverain aux conditions négociées du Marché OCRE,

– des services inclus de support et d’outillage facilitant la gestion et le suivi des activités liées au Cloud,

– des services optionnels pour apporter des expertises complémentaires, par exemple des architectures hybrides et cloud.

Ces différents éléments sont autant d’atouts qui positionnent SCC France comme un véritable facilitateur pour permettre aux établissements de Recherche et d’Enseignement supérieur français de mettre en place des projets performants, par exemple en matière de collaboration, d’enseignement à distance, de partage d’informations scientifiques, etc.

Dimna GEAN, Cloud BU Manager chez SCC France « L’attribution du marché OCRE est une formidable reconnaissance pour SCC France qui dispose d’une expertise unique sur les sujets liés au Cloud computing et d’une connaissance très fine des spécificités liées au secteur public, au monde de la recherche et à celui de l’enseignement. Nous allons accompagner ces établissements dans leurs projets en leur permettant de fluidifier et de moderniser le traitement de leurs opérations et de leurs travaux en s’appuyant sur une plateforme de Cloud souveraine évolutive et sécurisée. »

En savoir plus : https://france.scc.com/ocre/