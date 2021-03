SCC France, leader auprès de partenaires technologiques majeurs, annonce une croissance de 12 % de son chiffre d’affaires sur les trois premiers trimestres de son exercice fiscal (31 mars 2020-31 décembre 2020). Ce dernier se porte à plus de 1,45 milliard d’euros. Fort de ces éléments, le groupe prévoit donc de clôturer son année à près de 1,9 milliard d’euros.

Malgré le contexte de crise sanitaire, SCC France a poursuivi sa croissance en s’appuyant sur une organisation agile et en se positionnant en partenaire stratégique pour ses clients pour leur permettre d’assurer une réelle continuité d’activité en s’appuyant sur des infrastructures numériques adaptées à leurs attentes. La forte croissance de l’ESN a notamment été réalisée sur les segments Workspace (+34 %), Software (+16 %) et Infrastructure (+13 %).

Au niveau des secteurs d’activités, le secteur public s’est positionné comme l’un des plus dynamiques, que ce soit par exemple au niveau des ministères ou des hôpitaux. Cette tendance met en évidence l’innovation de ce secteur en pleine transformation numérique. Les grands comptes du secteur privé comme les laboratoires et mutuelles ont également été particulièrement demandeurs de l’expertise du groupe.

Autre point important, SCC France a su préserver l’emploi et permettre à ses effectifs de télétravailler dans les meilleures conditions. Le groupe a même permis à des jeunes en alternance (80 personnes) d’intégrer ses équipes. Enfin, l’ESN a continué à développer sa politique RSE et mis en œuvre de nombreuses actions lui permettant de jouer un rôle sociétal important à différents niveaux.

Didier Lejeune, Président de SCC France « Je suis heureux d’annoncer cette nouvelle croissance qui met en évidence la qualité de nos offres qui permettent à nos clients d’améliorer leur performance en s’appuyant sur des plateformes digitales de nouvelle génération. Nous allons continuer d’investir, de tisser de nouveaux partenariats, de nous adapter pour accroitre notre avantage concurrentiel et de proposer des services à forte valeur ajoutée. Nous bénéficions notamment d’un réel savoir-faire sur des domaines stratégiques comme le Cloud, le workspace, l’infrastructure, IA, l’Iot et le software. Enfin, nous allons renforcer notre politique RSE et nos équipes. »