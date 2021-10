Gartner a publié l’édition 2021 de son quadrant magique du marché des systèmes de fichiers distribués et stockage objet. Pour la sixième année consécutive Scality, l’entreprise créée par le Français Jérôme Lecat, est positionnée dans le carré des leaders.

Toutefois la concurrence se renforce. Dans la première édition du rapport en 2016, Scality était classé comme l’un des trois leaders derrière Dell Technologies et IBM. Désormais ils sont cinq et Scality se place à la quatrième position entre Qumulo et Pure Storage. Scality reste néanmoins plébiscité pour sa technologie Ring, qui propose un système de stockage fichier évolutif et un stockage objet dans la même solution. Dell et IBM conservent les deux premières places du classement.

Le Gartner prévoit une croissance forte et durable pour ce marché. Le cabinet d’étude estime que d’ici 2026, les grandes entreprises tripleront leur capacité de données non structurées stockées sous forme de stockage de fichiers ou d’objets sur site, à la périphérie ou dans le cloud public, par rapport à 2021. En outre, il s’attend à ce que 60% de la capacité mondiale de stockage de données non structurées soit déployée en tant que stockage défini par logiciel (SDS) d’ici 2025, contre moins de 25% en 2021.