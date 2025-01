L’éditeur britannique Sage a suspendu temporairement l’usage de son assistant Copilot d’intelligence artificielle après que ce dernier a divulgué des informations à propos de ses clients.

Selon une source anonyme citée par The Register : « Un client a découvert que lorsqu’il demandait à [Sage Copilot] d’afficher une liste de ses factures récentes, l’IA extrayait des données d’autres comptes clients, en plus du sien. L’incident a été signalé, vérifié et la décision a été prise de suspendre l’usage de l’IA ».

Un porte-parole de Sage a confirmé que Copilot avait été mis hors ligne pendant quelques heures afin d’élucider le problème et de mettre en œuvre un correctif.

« Après avoir découvert un problème mineur impliquant un petit nombre de clients avec Sage Copilot dans Sage Accounting, nous avons brièvement mis Sage Copilot en pause », déclare le porte-parole de la société. « Le problème a montré des informations commerciales non liées à un très petit nombre de clients. Aucune facture n’a été exposée à aucun moment. Le correctif est entièrement mis en œuvre et Sage Copilot fonctionne comme prévu ».