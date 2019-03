En raison de l’intérêt accru des entreprises pour les solutions de signature électronique et la digitalisation des processus métier, Crayon et DocuSign s’associent pour proposer à leurs réseaux un webinar dédié : Introduction à la signature électronique : le mardi 19 mars à 10h00

Un webinar pour découvrir quelles économies attendre de la signature électronique, quels documents il est possible de dématérialiser, quels départements l’utilisent au sein des entreprises, et également connaître les aspects liés à la légalité et à la sécurité.