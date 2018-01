Ricoh lance une plateforme de vente en ligne dédiée aux TPE (artisans, architectes, géomètres, commerces de détail, cabinets d’étude ou de conseil pour les affaires et la gestion, cabinets dentaires…). L’eShop Ricoh propose plus d’une vingtaine d’offres packagées par métier et secteur d’activité proposées sous la forme de forfaits tout inclus comprenant, outre l’équipement et son installation sur site, la maintenance ainsi que les fournitures papier et consommables. Evolutives pour couvrir les besoins des TPE (impression, sécurisation des données, outils de collaboration et communication unifiée, gestion documentaire), elles se composent à minima d’un système d’impression multifonction compact destiné aux petits volumes d’impression (choix entre noir et blanc ou couleur).

Proposées à partir de 7,90 euros/mois, ces offres peuvent être complétées par des solutions de collaboration et de partage des données. La souscription s’effectue intégralement en ligne ou par téléphone.

L’eShop Ricoh permet également d’accéder à une offre de location courte durée (à partir d’un mois) et sans engagement afin de répondre aux besoins des TPE qui doivent s’équiper temporairement pour une situation particulière, telle qu’un salon professionnel. Également packagée, l’offre Short Rental s’appuie sur un stock d’équipements reconditionnés. La livraison et l’installation sur site sont incluses dans le forfait de même que les consommables et les fournitures.

« Ce nouveau canal de vente digital s’inscrit dans notre stratégie de couverture des besoins de nos clients. Les TPE n’étaient jusqu’à présent pas adressées par Ricoh France : c’est maintenant une réalité avec une approche dédiée et parfaitement complémentaire à notre business model actuel », commente dans un communiqué Isabelle Pierret, directrice Marketing et Communication de Ricoh France.