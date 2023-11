C’est un contrat majeur pour la gestion de l’ensemble des prestations de support, de supervision et d’exploitation des infrastructures nationales et régionales déployées par RENATER pour raccorder les établissements d’enseignement et de recherche sur l’ensemble des territoires en métropole et outremer.

IMS Networks fournira, via une structure opérationnelle dédiée dénommée NOC-RENATER, des prestations d’infogérance garantissant la disponibilité et la continuité des services réseaux RENATER, grâce à un fonctionnement ininterrompu (24/7/365) depuis son centre de supervision certifié ISO 27001 basé à Castres.

IMS Networks s’appuiera sur son expertise en matière de gestion des réseaux de télécommunications pour répondre aux besoins et exigences de RENATER, en garantissant une connectivité nationale et internationale fiable et sécurisée à plus de 3 millions d’utilisateurs enseignants, chercheurs et étudiants, et en participant aux déploiements des infrastructures et à l’évolution des services réseaux de RENATER.

Thierry BARDY, Président d’IMS Networks, a commenté : « Nous sommes honorés de collaborer avec RENATER pour soutenir sa mission essentielle dans le domaine des infrastructures numériques au service de la communauté française de l’Enseignement et de la Recherche. Ce partenariat renforce notre engagement envers l’innovation technologique et l’excellence des expertises de nos équipes. »

Boris DINTRANS, directeur général de RENATER, explique : « Nous sommes très heureux de confier l’exploitation de nos infrastructures réseaux à une entreprise française souveraine dont l’expertise, tant au niveau national que régional, est reconnue. Cela permettra d’assurer la qualité de service, la sécurité et le niveau de performances indispensables pour accompagner et répondre au mieux aux besoins numériques toujours plus croissants de la communauté Enseignement et Recherche française. »