Le Cloud Computing transforme la manière de travailler des entreprises. Alors que le cloud computing réduit les coûts et la complexité d’acquisition et de fonctionnement des ordinateurs et des réseaux, les entreprises perdent une partie de contrôle sur leurs données pour tirer parti des avantages du cloud. Cela est particulièrement vrai pour les entreprises qui utilisent des applications SaaS de stockage de fichiers , comme Microsoft Sharepoint, OneDrive, Google Drive, Dropbox et bien d’autres. Cependant, même si les équipes IT ne contrôlent pas les terminaux ou les applications cloud, la protection des biens et des informations de leur entreprise reste toujours sous leur responsabilité. Elles doivent s’assurer que les applications cloud sont en conformité avec les politiques IT de l’entreprise.

Ce livre blanc proposé par ForcePoint détaille les stratégies à mettre en place pour s’assurer des la conformité des applications et des données dans le cloud.