Initialement programmée en mars dernier, la conférence partenaires annuelle de HP s’est finalement tenue en format virtuel cette semaine. L’occasion pour HP d’égrener ses dernières nouveautés et de donner les tendances pour les prochains mois. Il a ainsi été question de l’appétit grandissant des clients pour les services contractuels, de l’essor du travail à domicile et du nouveau programme partenaires Amplify qui sera mis en œuvre le 1er novembre.

HP a notamment a annoncé une nouvelle offre de poste de travail sous forme de service, HP Business Boost, taillée pour les salariés des petites entreprises en télétravail. Proposé sous forme d’abonnement mensuel fixe, HP Business Boost regroupe la mise à disposition du matériel (PC), la sécurité (gestion des postes, gestion des mises à jour, analyse des performances…), la couche réseau et le support.

HP a également dévoilé toute une série de nouveaux matériels : PC portables compacts et performants pour le travail à domicile (notamment un ProBook 635 Aero G7 présenté comme « le portable professionnel motorisé par AMD le plus léger au monde »), PC de bureaux, moniteurs et imprimantes.

Côté programme partenaires, C’est une refonte complète qui se prépare. Les traditionnels niveaux silver, gold et platinum du programme Partner First vont disparaître au profit de deux nouveaux « parcours » (Synergy et Power) qui donneront droits à des remises arrières calculées non plus seulement en fonction des volumes réalisées et du nombre de certifications validées mais également en fonction des prestations de services fournies autour des produits HP et de la qualité des rapports de ventes qui lui seront fournis.

Parmi les prestations de services donnant droit à rétribution, HP encourage particulièrement les initiatives de vente via les canaux numériques (site marchands et autres places de marché). « Les ventes online BtoB ont quasiment doublé pendant la crise Covid et c’est devenu un canal stratégique pour HP », explique Michaël Albala, responsable channel EMEA chez HP.

Autre démarche encouragée via ce nouveau programme partenaire : l’échange de données clients. En favorisant la remontée systématique des données de vente de ses partenaires et en les croisant avec ses propres fichiers, HP assure pouvoir améliorer d’un facteur 10 l’efficacité de ses campagnes de génération d’opportunités. Michaël Albala souligne que pour 40% à 50% de ses ventes HP n’a encore aucune visibilité sur les clients achetant ses produits.

Les détails de ce nouveau programme, et notamment les rémunérations, seront dévoilés à la fin du mois et présentés aux partenaires pendant tout le mois d’octobre via des webinaires et des formations. En vitesse de croisière, HP devrait compter une cinquantaine de partenaires Power et plus de 200 partenaires Synergy en France. Actuellement, on dénombre une douzaine de platinum, soixante-dix gold et environ 150 silver.