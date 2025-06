Les enjeux croissants de supervision, d’efficacité décisionnelle et de sécurité des institutions et des entreprises ont amené Videlio, acteur majeur dans l’intégration audiovisuelle et IT, à franchir un cap dans le développement d’une nouvelle activité stratégique : les systèmes de contrôle. Ce tournant s’opère aujourd’hui par un rapprochement de premier plan avec Agelec, leader français de solutions de supervision et de contrôle d’infrastructures sensibles.

Ceci marque une étape structurante pour le groupe Videlio, qui confirme son ambition de proposer une gamme élargie de solutions parmi les plus innovantes du marché. La volonté du Groupe : être au plus près des usages et besoins opérationnels des clients, en leur proposant des solutions simples d’utilisation, sécurisées et efficaces

Une synergie industrielle entre deux acteurs référents

AGELEC se distingue aujourd’hui comme le spécialiste des solutions de supervision, de pilotage et de visualisation dédiées aux environnements critiques, répondant à l’exigence constante de disponibilité et de sécurité des infrastructures sensibles.… Ses salles de contrôle ou de supervision, poste de sécurité, salles de crise, ou encore centres de commandement ou de surveillance révèlent l’expérience reconnue d’Agelec à ce niveau très élevé d’exigences. Un savoir-faire qui séduit des clients de premier plan comme SNCF, ADP, RATP, RTE, Alstom ou encore Thalès.

Videlio et Agelec vont renforcer ensemble ces expertises, en associant leurs ressources opérationnelles et commerciales, pour donner une nouvelle ampleur à cette activité au sein du Groupe. Leur ambition : développer un modèle capable de combiner les meilleures technologies dans des architectures ouvertes garantissant à la fois sécurité et interopérabilité. Ce projet portera plus particulièrement sur le développement de solutions avancées de gestion collaborative des incidents, d’architectures agiles et robustes avec l’AVoIP ou encore de murs d’images intelligents. Videlio et Agelec avanceront également ensemble sur les grands enjeux d’aujourd’hui, avec des offres innovantes en IA, cybersécurité, réalité augmentée…

Xavier Renaud, Président de Videlio :

« Agelec est une référence dans les salles de contrôles, notamment par sa maîtrise des complexités à la fois technologiques et opérationnelles de ce type d’installations. Nous sommes très heureux de ce rapprochement, qui renforce la position de Videlio comme leader français de l’intégration audiovisuelle spécialisée à haute valeur ajoutée, tout en élargissant notre champ d’intervention sur un marché auquel nous croyons beaucoup. C’est avec enthousiasme que nous accueillons les équipes d’Agelec et leur dirigeant Guillaume Guérin, qui a su bâtir une entreprise solide, innovante et quasi incontournable dans son écosystème. »

Guillaume Guérin, Président d’Agelec :

« L’énergie et les valeurs humaines qui animent Videlio ont été des facteurs décisifs dans notre choix. Nous partageons une même vision de l’intégration audiovisuelle qui amène exigence et création de valeur pour le client final. Notre conviction commune ; placer l’usage, l’ergonomie et l’intelligence métier au-dessus de la technique. Rejoindre Videlio, c’est l’opportunité évidemment de franchir un cap, c’est surtout celle d’amplifier notre dynamique d’innovation dans des systèmes intelligents et ouverts, pour accompagner encore mieux nos clients face à l’évolution constante de leurs enjeux critiques. »