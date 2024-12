Gérer toujours plus efficacement ses opérations et accroitre son agilité sont des données stratégiques pour les professionnels de la Supply Chain. Ces derniers se tournent alors massivement vers le digital pour améliorer en continu leurs processus de gestion. Dans ce contexte, l’intelligence artificielle se positionne aujourd’hui comme un nouvel atout au service de la productivité des équipes.

Mais à quels usages et besoins peut répondre l’Intelligence artificielle ?

Concrètement, l’usage de l’Intelligence artificielle permettra par exemple de répondre à différents sujets variés comme la création d’Assistants qui aideront les utilisateurs à réaliser des analyses avancées qu’ils ne pourraient pas faire par eux-mêmes. L’IA est également un excellent moyen de gérer des actions répétitives et chronophages ou encore de simplifier le support offert aux utilisateurs.

L’IA peut aussi permettre d’accompagner les utilisateurs dans des décisions complexes qu’ils n’auraient pas pu faire seuls comme dans la sélection de prévisions pertinentes. Nous pourrions aussi évoquer le calcul des stocks de sécurité en temps réel en fonction de la fiabilité de la demande ou de fiabilité de sourcing différenciés par type de produits. Enfin, cela permettrait aussi d’automatiser des tâches réalisées par les utilisateurs au travers d’analyses comportementales des actions répétitives effectuées.

Mais qu’intègre donc l’IA ?

L’Intelligence artificielle ne se résume pas à l’approche Natural Language Processing (NLP). Elle intègre également des algorithmes avancés permettant plus d’optimisation et plus de puissance dans les solutions utilisées par les utilisateurs. Nous pouvons par exemple évoquer des algorithmes qui vont collecter sur le web des données externes pour ajuster les prévisions ou être auto-apprenants avec la capacité de se comporter différemment sur des secteurs ou d’autres, sur des types de produits ou d’autres, etc.

Quel avenir pour les concepteurs de solutions dédiées à la gestion de la Supply Chain ?

Comme nous l’avons vu, l’IA va continuer à monter en puissance et occuper une place centrale dans les stratégies de développement des éditeurs de logiciels. L’IA sera donc de plus en plus présente et intégrée dans les solutions existantes pour permettre aux utilisateurs d’être plus efficaces, plus intelligents et confiants dans la gestion de leurs opérations. De plus, au même titre que l’on a demandé à la Supply Chain d’être plus efficiente et écoresponsable, il faudra appliquer les mêmes principes de vertu aux IA, d’où l’importance d’avoir des cas d’utilisation bien définis et pertinents.

À bien y regarder, le métier d’éditeur de logiciels dans l’industrie de la Supplychain devrait donc largement évoluer au regard de la montée en puissance de l’IA. En effet, est-ce que les utilisateurs continueront à effectuer leurs opérations sur un logiciel ou est-ce que les utilisateurs communiqueront directement avec l’IA qui pilotera des actions et des services d’optimisation par exemple ?

Ces prochaines années seront donc déterminantes dans la manière de concevoir et proposer des solutions qui répondront aux enjeux d’efficacité opérationnelle des professionnels de la Supplychain.

Par Mehdi Kharab, co-fondateur de Colibri