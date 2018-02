Proofpoint, qui s’était offert en novembre dernier pour 110 millions de dollars le spécialiste de la sécurité des infrastructures de messagerie des opérateurs mobiles et des FAI Cloudmark, remet la main au portefeuille pour acquérir Wombat Security Technologies. Coût de l’opération : 225 millions de dollars en numéraire. Le spécialiste de la protection contre le piratage des messageries professionnelles espère clore l’opération avant la fin de ce trimestre.

Basé à Pittsburgh en Pennsylvanie avec des bureaux à Denver dans le Colorado et à Londres, Wombat Security Technologies a développé une plateforme de sensibilisation des utilisateurs finaux à la cybersécurité. Né au sein de la Carnegie Mellon University, l’éditeur est reconnu parmi les leaders de la formation informatisée sur la sécurité par Gartner. Wombat Security Technologies a noué des partenariats avec IBM, Kaspersky, RSA ainsi qu’avec Capgemini et BSI. La société emploie un peu moins de 200 personnes.

Interrogé par une analyste de Morgan Stanley à l’occasion de la présentation des résultats trimestriels de sa société, le fondateur et CEO de Proofpoint, Gary Steele, a expliqué les raisons de cette acquisition. « Nous entendons continuellement auprès de nos clients que la sensibilisation à la sécurité et la simulation du phishing font partie intégrante du programme (de sécurité) de chacun. C’est le point de vue des clients et nous partageons l’idée que personne n’est mieux placé pour offrir ce type de capacités que quelqu’un qui sur le marché aide déjà les clients à se protéger des attaques de phishing. C’est quelque chose que nous entendons à travers la totalité de notre clientèle, depuis les PME jusqu’aux grands groupes. Il apparaît donc qu’il s’agit d’une extension naturelle de notre ligne de produits qui nous permet de capitaliser sur ce marché en pleine croissance. »

Proofpoint va développer d’ici le mois de juin un nouveau produit intégrant les fonctionnalités de la plateforme de Wombat.

Wombat Security Technologies continuera à fonctionner sous sa propre raison sociale. Les commerciaux des deux entreprises bénéficieront toutefois de formations croisées.