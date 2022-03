L’éditeur de logiciels d’automatisation de la comptabilité fournisseurs vient de nommer Nicolas Faudon en tant que directeur channel en France. Proactis France entend ainsi construire un écosystème lui permettant de couvrir l’intégralité du territoire français.

Outre le développement de partenariats avec des distributeurs informatiques (VARs et intégrateurs) en régions, Nicolas Faudon aura également pour missions de structurer la stratégie de partenariats de l’entreprise et de nouer des partenariats répondant aux exigences règlementaires à venir, notamment en matière de RSE (responsabilité sociétale des entreprises). Pour ce faire, il sera aussi en charge du développement de partenariats RSE.

Olivier Jung, le directeur de Proactis France, précise dans un communiqué : « Si Proactis a déjà noué des liens solides avec des entreprises telles que Cegid et Unit4, Nicolas va nous permettre d’aller plus loin afin que nous proposions toujours plus de solutions adéquates aux directions achats et finances des ETI. »

Nicolas Faudon dispose de plus de 19 ans d’expérience au sein de sociétés d’édition de logiciel, dont 14 chez Enablon. Il est diplômé d’un MBA en nouvelles technologies appliquées de l’université Paris Dauphine et d’un master MIAGE de l’Université de Toulouse 1.