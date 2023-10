Comment mettre en œuvre une architecture de SI Commerce composable, lorsque l’on dispose d’une plateforme e-commerce monolithique ? Quelles sont les motivations économiques qui poussent à se lancer dans une telle évolution ? Voici un défi IT très tendance pour les acteurs du e-commerce !

Qu’est-ce que le Composable Commerce et pourquoi transforme-t-il le e-commerce ?

Contrairement à l’approche « monolithique », qui consiste à déployer une solution unique et entièrement intégrée pour la vente en ligne, le Composable Commerce s’appuie sur l’architecture MACH (Micro-Services, API, Cloud Native, Headless) pour permettre aux commerçants d’assembler et d’ajouter, au fur et à mesure, les meilleures solutions dédiées à chaque besoin spécifique.

Le Composable Commerce : le seul moyen de répondre à la demande des consommateurs.

Les consommateurs d’aujourd’hui exigent de plus en plus que leurs expériences d’achat soient omnicanales, personnalisées, interactives et transparentes. Pour aider les commerçants à s’adapter et à répondre à cette demande, les plateformes de commerce Omnicanal sont de plus en plus constituées d’éléments communs (par exemple, un seul élément pour le programme de fidélisation ou pour le paiement). En bref, le Composable Commerce consiste à mettre en commun des composants pour l’expérience en magasin et l’expérience en ligne.

Le Composable Commerce : une vision headless pour un écosystème de commerce numérique flexible et personnalisable.

Au début, il est très pratique pour les commerçants d’avoir une seule plateforme de e-commerce réalisant tous leurs besoins. Mais jour après jour, cette dernière se révèle de moins en moins pertinente lorsqu’il s’agit de fonctions spécifiques. Pour y remédier, les commerçants essaient d’adapter cette plateforme. Mais au bout d’un certain temps, ils sont obligés d’admettre que s’ils veulent changer une fonction, c’est toute la plateforme qu’il faut changer.

En passant au Composable Commerce, les commerçants ont la possibilité de séparer complètement le front-end du back-end et de choisir les meilleures solutions du marché. Les commerçants sont plus libres et peuvent choisir un autre fournisseur s’ils ne sont plus satisfaits par une technologie et s’il en existe de meilleures sur le marché. Ils peuvent simplement changer cette solution, et non l’ensemble de leur plateforme e-commerce.

Cela signifie que tout changement au sein de l’entreprise est beaucoup plus rapide. Les commerçants bénéficient ainsi d’une meilleure expérience d’achat pour leurs visiteurs et de meilleures performances web. Tout cela est possible grâce à l’évolution des capacités des navigateurs web et aux nouveaux frameworks JavaScript. Les avantages pour les commerçants sont donc considérables : cette architecture contribue grandement à l’indépendance et à l’agilité de leur entreprise.

La meilleure façon de se lancer dans le Composable Commerce est de commencer par optimiser le moteur de recherche.

Lorsque nous parlons de recherche, nous parlons de sémantique, de la capacité à comprendre ce que les gens tapent, mais surtout ce qu’ils veulent vraiment. Il s’agit d’une fonction très compliquée et hautement spécialisée. C’est pourquoi, sur une plateforme e-commerce monolithique, il est très rare d’obtenir d’excellents résultats.

Bien sûr, les commerçants peuvent toujours faire évoluer leur plateforme monolithique, mais ils devront déployer beaucoup d’efforts IT, dépenser beaucoup de temps et d’argent, et ce pour obtenir un semblant de résultat car ces technologies ne sont pas pensées initialement pour relever le challenge.

Aujourd’hui, la recherche est le premier lieu de vente sur le site marchand. Si un commerçant peut augmenter le taux de conversion de la recherche, il augmente massivement le taux de conversion global de son site e-commerce. Regardez les dépenses que vous faites pour générer votre trafic, c’est complètement fou ! Investissez donc là où vous pouvez avoir le meilleur impact pour transformer chaque prospect en client, gérez votre asset trafic en bon père de famille !

Adopter le Composable Commerce : Pourquoi commencer par le moteur de recherche profite à la trajectoire IT ?

Lorsque vous passez d’une plateforme e-commerce monolithique au Composable Commerce, vous devez partager des données entre tous les composants. Et lorsque vous faites du commerce, certaines données comme votre catalogue produits sont très importantes.

Lorsque vous placez le moteur de recherche comme premier composant de votre passage au Composable Commerce, vous devez partager ce catalogue produits. Vous allez extraire ce catalogue de votre plateforme monolithique et l’utiliser pour alimenter votre moteur de recherche Best of Breed. Ce catalogue produits est alors géré de manière indépendante. Et bien sûr, parce qu’il s’agit d’un actif clé, il devra être partagé, non seulement avec le moteur de recherche, mais aussi avec d’autres composants. Vous avez donc fait une avancée structurante dans votre trajectoire IT vers le Composable Commerce.

Le déploiement « Plug & Play » : Commencer à profiter des bénéfices business rapidement, sans avoir à supporter des coûts projet.

Le déploiement « Plug-and-Play » permet aux commerçants de disposer d’un temps de mise sur le marché très rapide, sans développement initial. Comment cela est-il possible ?

Sensefuel apporte les meilleures pratiques de recherche grâce à sa propre SPA : un layer de recherche prêt à l’emploi et prêt à être personnalisé pour chacun de nos clients.

Nous avons aussi créé un SDK qui peut accélérer le travail des commerçants et structurer leur développement front-end dans leur propre contexte technique. Qu’ils utilisent Vue.JS, Angular, React… ou qu’ils utilisent une solution headless dédiée – comme Vue Storefront, par exemple – ce SDK est entièrement compatible et les aidera à tout intégrer.

Quand on parle de mette en place un moteur de recherche sur un site, nous parlons ici de pertinence. C’est pourquoi, dès le départ, Sensefuel a capitalisé sur l’IA pour autoconfigurer la pertinence sans passer par des réglages manuels laborieux ou des développements informatiques. Notre objectif était de trouver un moyen rapide et efficace de faire du Composable Commerce avec le moteur de recherche. Ainsi, nos clients gagnent beaucoup de temps sur le paramètrage, gardent le contrôle des coûts, ont le temps de valider que cela fonctionne, et peuvent ensuite étendre l’utilisation de notre technologie à l’ensemble du parcours client, c’est-à-dire à l’ensemble des capacités de découverte de produits.

Choisir une technologie de recherche qui gère l’ensemble des capacités de découverte des produits.

Recherche sur le site, listes de produits, navigation à facettes, pages d’atterrissage, recommandations de produits… Les commerçants doivent s’assurer que la technologie de recherche qu’ils choisissent peut prendre en charge l’ensemble de la découverte des produits sur le site web et les autres points de contacts digitaux.

Pourquoi ? Parce que découper une plateforme e-commerce monolithique en de trop petits morceaux, en empilant de multiples technologies et solutions, engendrera un coût financier élevé et sera très difficile à gérer au fil du temps.

En résumé

L’avenir du e-commerce passera inévitablement par un changement de paradigme dont le Composable Commerce est la clé de voûte ! Au fur et à mesure que les commerçants poursuivront leur cheminement vers une architecture de Composable Commerce, ils seront en mesure de choisir leurs principaux éléments constitutifs auprès de différents fournisseurs, acquérant ainsi une plus grande agilité et une plus grande fluidité.

Stéphane Vendramini, fondateur de Sensefuel