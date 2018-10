Le fournisseur de solutions de sécurité et de conformité dans le cloud Qualys se dote d’un directeur général France et pays francophones. Le poste a été confié à Pierre Calais. Il a pour mission de soutenir la stratégie de croissance de Qualys dans la région et de renforcer le développement de partenariats avec les grands fournisseurs de services de sécurité.

Diplômé de l’Université de Paris 7, détenteur d’une maîtrise de physique et d’un diplôme de troisième cycle en microélectronique et en logiciels informatiques, Pierre Calais débute sa carrière comme ingénieur logiciel et chef de projet chez Bull, poste qu’il occupe ensuite chez Dassault Électronique. Après cela, il occupe successivement des postes de chef de projet chez Cadence Design Systems, de responsable du groupe Développement des Services Professionnels de Documentum, de directeur technique de Kangaroo Village, de CEO de NetSecureOne et de directeur des opérations de Global Interface. En 2008, il rejoint Netasq, comme vice-président de l’ingénierie et des opérations, avant d’être nommé directeur d’exploitation. Suite au rachat d’Arkoon et de Netasq par Airbus Defence & Space Cybersecurity, il devient directeur d’exploitation puis CEO de Stormshield, société née de la fusion des deux entreprises.

« Pierre nous rejoint au moment ou Qualys devient fournisseur stratégique pour les grandes et moyennes entreprises. Elles peuvent désormais consolider un grand nombre de leurs solutions de sécurité et de conformité autour de notre plateforme, établir une véritable cartographie de leur entreprise, réduisant considérablement les coûts pour bâtir la sécurité au cœur même de leur transformation digitale », commente dans un communiqué Philippe Courtot, Chairman et CEO de la société. « Nous sommes ravis de sa venue chez Qualys ».