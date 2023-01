L’éditeur marseillais Ého.Link, spécialiste de la cybersécurité pour les TPE, PME et collectivités locales, complète son équipe commerciale en annonçant la nomination de Pierre-Alain LASSERRE au poste de Chargé de développementSecteur Public.

Ce recrutement s’inscrit dans le prolongement de la stratégie de croissance de l’éditeur qui souhaite renforcer ses parts de marché auprès des acteurs de la sphère publique. Dans le cadre de sa mission, il devra donc faire évoluer et décliner la stratégie commerciale de l’éditeur pour lui permettre de tisser de nouvelles alliances avec des intégrateurs et distributeurs spécialisés dans le secteur public. Il sera également un référent pour les clients finaux et veillera aussi à accompagner Ého.Link dans la promotion et la diffusion de son savoir-faire auprès des organisations sectorielles et centrales d’achats publiques.

Pour mener à bien sa mission, Pierre-Alain LASSERRE peut s’appuyer sur une solide expérience professionnelle acquise dans le secteur du numérique. Dans ce contexte, il a notamment évolué dernièrement chez COPY SUD. Expert de la sécurité IT, de la conformité et des sujets liés à la protection de données, il est titulaire de nombreuses certifications délivrées par PECB : Certified ISO/IEC 27001 Lead Auditor, Certified Data Protection Officer et Certified ISO/IEC 27001 Lead Implementer. Il est également certifié par l’Afnor en tant que DPD conformément au référentiel de certification des compétences de la CNIL.

Pierre-Alain LASSERRE, Chargé de développement Secteur Public chez Ého.Link « Ého.Link a su créer une offre unique et parfaitement adaptée aux attentes des collectivités locales qui ne bénéficient que de très peu de moyens et d’expertises pour se protéger des cyberattaques. Particulièrement exposées aux cyberrisques, elles doivent impérativement repenser leur mode de protection actuel et se doter d’outils simples, performants et respectant les directives réglementaires en vigueur. Notre offre s’inscrit dans cette trajectoire et se positionne comme une réponse efficace dès sa souscription. »