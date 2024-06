L’un des principaux objectifs des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 est d’assurer une expérience de transport optimale pour toutes les populations accréditées, qu’il s’agisse des athlètes, des officiels, des médias etc… Un élément clé pour atteindre cet objectif est la mise en place d’un système d’information voyageur efficace. En effet, une communication claire et en temps réel sur les options de transport permettra aux accrédités d’anticiper l’état du trafic.

Les Solutions Technologiques

Pour répondre à cette exigence, le Comité a choisi SCC et son département Solutions Audiovisuelles, pour intégrer et configurer toute l’installation d’affichage dynamique :

Totems vidéos avec un écran, couplés à un logiciel d’information voyageur :

Ces totems, placés à des points stratégiques, fourniront des informations sur les départs imminents et les temps d’attente.

Fourniture d’un Logiciel d’Information Voyageur

Au-delà des équipements physiques, un logiciel d’information voyageur performant est nécessaire pour récupérer et diffuser les données en temps réel. Ce logiciel devra intégrer l’offre théorique de transport avec les attentes de départ, fournissant ainsi une vue d’ensemble dynamique et à jour des options de transport disponibles.

L’Impact de l’Information Voyageur sur l’Expérience des Usagers

L’affichage en temps réel des informations de transport offre plusieurs avantages significatifs :

Réduction du stress : En sachant exactement quand et où leur transport partira, les usagers peuvent mieux planifier leurs déplacements.

: En sachant exactement quand et où leur transport partira, les usagers peuvent mieux planifier leurs déplacements. Gain de temps : Moins de temps passé à chercher des informations signifie plus de temps pour se concentrer sur l’événement principal.

: Moins de temps passé à chercher des informations signifie plus de temps pour se concentrer sur l’événement principal. Fluidité des déplacements : Une information claire aide à éviter les engorgements et les retards, facilitant ainsi un flux constant et ordonné des usagers.

En intégrant des solutions technologiques avancées et en assurant une communication claire et en temps réel, Paris 2024 se positionne pour offrir une expérience de transport optimisée L’engagement à utiliser des totems vidéos et un logiciel d’information voyageur performant démontre une volonté forte de placer le confort et la satisfaction des usagers au cœur des préoccupations.

SCC, avec son expertise reconnue en solutions audiovisuelles, jouera un rôle crucial dans cette mission en intégrant et configurant l’ensemble de l’installation. Ces initiatives contribueront non seulement à la réussite logistique des Jeux de Paris 2024, mais aussi à une expérience mémorable pour tous les participants.