Après l’année noire liée au Covid en 2020 et un rebond significatif de +6,5% en 2021, le cabinet d’analyses PAC prévoit désormais une croissance de 7,4% du marché français des logiciels et services numériques en 2022. La transformation numérique des entreprises continue de booster les investissements IT. Certains segments, comme celui du « software et cloud platforms » avec une croissance attendue de +11,3%, en profiteront particulièrement. Le marché des services devrait lui progresser de 5,2%.

PAC estime qu’avec la tendance généralisée de migration vers le cloud, le Saas devrait continuer de croitre rapidement (au-dessus de +20%) et le marché des hyperscalers (IaaS/PaaS public) encore plus, avec une croissance supérieure à +30% en 2022. Cela bénéficiera à tous les services pouvant accompagner ce « move to cloud ».

Les projets autour des données gagnent aussi en importance. La dernière étude CxO Sitsi de mai a montré que les trois priorités des entreprises étaient de mettre en place des projets pour mieux connaitre et fidéliser leurs clients (33%), développer une culture de la data pour une utilisation quotidienne par les métiers (32%) et développer de nouveaux modèles économiques et optimiser les systèmes et les opérations grace à l’analyse de la data (30%).

La question de la durabilité s’invite également en force, le numérique étant vu à la fois comme un moyen de mieux analyser ce qui est émis et en quelle quantité, d’améliorer les processus de production et de s’inscrire dans un schéma d’amélioration continue vers les objectifs de neutralité carbone.

« De nombreuses opportunités s’offrent aujourd’hui aux fournisseurs de logiciels et services numériques qui devraient jouer un rôle de plus en plus central dans l’évolution et le succès futurs des organisations : de facto, elles leur imposent d’augmenter leur proposition de valeur et d’inscrire leurs offres, leurs approches et le développement de compétences dans une perspective d’être plus alignées sur les challenges d’entreprise de leurs clients et non plus sur la seule approche d’expertise technologique », concluent les analystes de PAC.