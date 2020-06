Il est en charge de piloter la stratégie de croissance du groupe en amérique latine, et notamment en Colombie et au Chili où Tessi est solidement implanté. Dans le cadre de sa mission, il doit notamment accélérer le développement du groupe sur la région Latam, faire évoluer les équipes qui lui sont rattachées, tisser des alliances locales et veiller à promouvoir et diffuser l’ensemble des domaines d’expertise de Tessi auprès des grands donneurs d’ordres. Pour mener à bien sa mission, Pablo Castro Ubal peut s’appuyer sur une forte expertise professionnelle acquise auprès de sociétés et d’organisations internationales de référence à l’image de Banco Santander, immobiliaria Aconcagua ou encore dernièrement MetLife où il occupait précédemment le poste de Gerente Hipotecario.

Claire Fistarol, Présidente du Directoire du groupe Tessi « Nous sommes fiers d’accueillir Pablo Castro Ubal dans notre équipe. Cette annonce s’inscrit dans notre plan de croissance en Amérique Latine qui représente un territoire stratégique et un réel relai de croissance pour Tessi. Malgré la crise sanitaire et économique que nous traversons, nous allons continuer d’investir pour développer notre présence et devenir la référence du marché des BPS. »