Se développer au travers de partenaires est un exercice complexe qui demande d’offrir en permanence davantage de qualité de service et de valeur ajoutée à son réseau. Dans ce contexte, il est fondamental à bien des égards de faire évoluer en continu ses dispositifs et outils pour permettre aux partenaires de développer leur activité dans les meilleures conditions. Mais comment faire ? Et quels dispositifs privilégier pour se positionner comme un partenaire stratégique pour son Channel IT ?

Jouer la carte de la qualité de l’offre et de l’accompagnement

Sur ce point, force est de constater que la qualité des offres proposées doit être un élément central de la relation. Il est en effet fondamental de proposer des services et offres qui permettront aux acteurs du Channel de se différencier en commercialisant en marque blanche des services attendus par les clients: connectivité, collaboration et télécoms. Il peut également être proposé d’autres ressources classiques comme le déploiement de programmes partenaires. Si ces éléments sont incontestablement importants, ils ne sont plus aujourd’hui suffisants et doivent être enrichis pour apporter davantage d’autonomie, de réactivité et de qualité de service.

Proposer un guichet unique favorisant engagement et fluidité

Dans ce contexte, offrir une nouvelle plateforme d’administration permettant aux acteurs du Channel IT d’accéder à des outils innovants pour paramétrer, piloter et superviser efficacement les offres disponibles est un véritable facteur de succès. Cela facilite la création des solutions sur mesure et la réponse aux besoins spécifiques des clients. Ainsi, depuis une interface intuitive, il peut être intéressant de proposer deux approches complémentaires : une utilisation simple, des paramétrages et des modifications rapides et une utilisation avancée pour les besoins d’expertise et de configurations poussées. On notera également que, dans un souci de communication avec le SI des partenaires, connecter sa plateforme d’administration aux autres composantes du SI (applications de gestion, solutions métiers…) peut s’avérer être une approche sensée.

Au global, il s’agit d’aller au-delà d’une simple interface digitale de gestion et d’offrir une supervision proactive, une gestion optimisée des ressources et une personnalisation poussée des offres grâce à des outils innovants comme le provisioning en temps réel. Les acteurs du Channel bénéficient alors d’une maîtrise totale de l’environnement IT de leurs clients et leur permettent de se démarquer de leurs concurrents grâce à des services sur mesure. À travers cet exemple, on comprend donc aisément qu’offrir aux acteurs du Channel des outils d’administration de nouvelle génération est un formidable accélérateur pour développer leurs parts de marché à long terme et délivrer une qualité de service de premier plan.

Par Alexandre Nicaise, président et cofondateur du groupe Alphalink