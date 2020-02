Orange Business Services a choisi Dell Technologies et le fournisseur de solutions réseau Ekinops comme partenaires pour une nouvelle solution d’équipement universel sur site client (uCPE). L’uCPE (Universal CPE) permet de piloter plusieurs fonctions de réseau virtuel (VNF) telles que le SD-WAN, la sécurité, le routage ou encore l’optimisation WAN, apportant ainsi une plus grande flexibilité et simplicité dans le déploiement du réseau

Orange devrait proposer dès cette année aux entreprises du monde entier des offres basées sur cette appliance uCPE. Celle-ci associe la fourniture de serveurs informatiques sur site et la gestion de la virtualisation. Elle fait appel à du matériel fourni par Dell Technologies OEM | Embedded & Edge Solutions qui exécute un middleware développé par Ekinops. Les entreprises peuvent installer des VNF à distance sur un uCPE déployé sur n’importe quel site. Ils peuvent ainsi mettre en place une stratégie Edge Computing pour exécuter localement des applications de traitement vidéo, d’intelligence artificielle ou d’Internet des Objets. Le traitement des données en périphérie leur permet notamment d’améliorer les performances de leurs applications et de garantir la confidentialité de leurs données. Le middleware d’Ekinops est certifié pour prendre en charge plus de 30 VNF tiers.

« Les entreprises internationales que nous comptons parmi nos clients exigent une plus grande flexibilité en termes de solutions de connectivité et d’optimisation d’infrastructure. Cette solution uCPE développée en collaboration avec Dell Technologies et Ekinops leur donne davantage de choix en matière de déploiement et renforce notre approche basée un écosystème de partenaires. Nous pensons que la flexibilité apportée par ce type de solution est essentielle pour les clients qui cherchent à gérer un nombre croissant de services en périphérie », affirme dans un communiqué Anne-Marie Thiollet, vice-présidente Connectivity Business Unit d’Orange Business Services.

« Le fait de combiner notre middleware avec les capacités de Dell en termes de plateforme uCPE et leur couverture mondiale garantira aux entreprises clientes d’Orange une qualité, des performances et un niveau de support inégalés. Nous nous engageons à aider les fournisseurs de services dans l’adoption du Software Defined Networking grâce à notre gamme de solutions logicielles en expansion à la pointe de la technologie, comme le prouve d’ailleurs cette nouvelle collaboration », indique de son côté Didier Brédy, PDG d’Ekinops.