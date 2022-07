Les indiscrétions publiées vendredi dernier par The Information ne devraient pas rassurer les salariés d’Oracle. Le groupe de Larry Ellison envisagerait un plan de réduction des coûts allant jusqu’à un milliard de dollars, qui pourrait entrainer des milliers de licenciements dès le mois d’août. « Les suppressions d’emplois proposées pourraient avoir un impact disproportionné sur les travailleurs basés aux États-Unis et en Europe dans des unités telles que le marketing pour les applications logicielles qui automatisent les fonctions de service à la clientèle et de commerce électronique », a déclaré une source proche du dossier.

Pour rappel, Oracle a publié en juin des résultats plutôt solides pour son exercice 2022, avec un chiffre d’affaires de 42,4 Mds de dollars en hausse de 7% en devises constantes et un résultat net de 6,7 Mds de dollars. « Nous pensons que ce pic de croissance du chiffre d’affaires indique que notre activité d’infrastructure est maintenant entrée dans une phase d’hyper-croissance. Ajoutez à cela un taux de croissance élevé de notre activité d’infrastructure cloud avec l’activité d’applications Cerner récemment acquise, et Oracle se trouve en position de générer une croissance exceptionnelle de son chiffre d’affaires au cours des prochains trimestres », avait alors commenté la CEO Safra Catz.

Reste que l’acquisition du spécialiste des systèmes de santé Cerner pour 28,3 Mds de dollars entraine une dette de 15,8 Mds de dollars et fait croitre l’effectif du groupe de plus de 27 000 employés. De plus Oracle a déclaré vouloir augmenter ses dépenses d’investissement au cours du prochain exercice fiscal afin de répondre à la demande en services cloud. Il ne serait donc pas surprenant de voir le géant du logiciel chercher à retrouver des marges de manœuvre financières.

Une partie de ces investissements cloud sera consacrée au contrat géant avec TikTok, qui avait choisi les services d’Oracle suite aux menaces de bannissement de l’administration Trump. « Le timing des investissements d’Oracle pour un client chinois alors qu’il envisage de supprimer des emplois américains a irrité certains gestionnaires », commente d’ailleurs la source de The Information.

Par ailleurs, deux cadres supérieurs d’Oracle quittent l’entreprise, information qui a été confirmée par nos confrères de CRN. Les deux dirigeants sont le directeur du marketing (CMO) Ariel Kelman et le vice-président en charge du marketing du SaaS Juergen Lindner. Attendons toutefois de voir si cette annonce de réduction des coûts va être confirmée par Oracle et les justifications qui seront alors apportées.