Avec le multichargeur MC 10, une solution qui facilite l’utilisation partagée des téléphones IP mobiles et sans fil, Snom démontre une fois de plus sa force d’innovation et sa proximité avec le marché.

Les grandes entreprises, telles que les aéroports, les hôpitaux, les entreprises de logistique et les installations de production, choisissent de plus en plus les téléphones IP sans fil pour la communication interne et externe, car leurs contextes de travail particuliers nécessitent un degré élevé de mobilité et d’accessibilité simultanée. Les téléphones IP mobiles basés sur la technologie radio DECT sont sans aucun doute la solution idéale. Cependant, chaque appareil sans fil a généralement besoin d’une prise dédiée pour alimenter sa base de charge, occupant un espace utile sur les comptoirs, les bureaux ou d’autres zones opérationnelles. La situation se complique encore plus si les téléphones ne sont pas des bureaux assignés, mais des lieux partagés, utilisés par plusieurs collaborateurs par roulement. À cela s’ajoute un autre problème : entre deux cycles de travail, on dispose souvent de trop peu de temps pour recharger la batterie de manière fiable.

Avec la multistation MC10, Snom propose désormais une base de charge avec un seul câble pour recharger rapidement jusqu’à six téléphones sans fil et des batteries supplémentaires en un seul endroit. Les différents logements encliquetables du modèle Snom MC 10 permettent d’utiliser le multichargeur pour pratiquement tous les appareils portables de la gamme DECT de SNOM. Un autre avantage ? Ce chargeur de batteries offre également des emplacements supplémentaires pour les batteries de rechange. Cela signifie qu’au moins une batterie complètement chargée sera toujours disponible.

Compacte et divisée en deux moitiés, chacune avec trois boîtiers sans fil et les batteries correspondantes, cette base de charge multiple garantit le remplacement des batteries sans aucun effort car, grâce à la fonction de charge rapide, les appareils portables et les batteries rechargeables sont toujours prêts à l’emploi. La disposition claire des emplacements de charge facilite l’identification et le remplacement des appareils. Chaque utilisateur trouvera ainsi son téléphone rapidement et n’aura plus à se soucier de trouver un appareil chargé ni à s’inquiéter d’éventuels temps d’arrêt, car les batteries de rechange complètement chargées seront toujours à portée de main.

« Nous sommes heureux de pouvoir répondre aux nombreuses demandes de nos clients et partenaires », commente Oliver Wittig, Senior Product Manager chez Snom. « La base de charge multiple Snom MC 10 a un impact réel sur la routine quotidienne de toutes les entreprises dans lesquelles le travail est effectué en continu, établissant de nouvelles normes en termes d’efficacité et de flexibilité dans la gestion des téléphones IP sans fil ».

La nouvelle base de charge multiple Snom MC 10 est immédiatement disponible chez les revendeurs spécialisés.