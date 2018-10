Le fournisseur de solutions de surveillance et de gestion des infrastructures critiques annonce la création d’un bureau commercial en France. C’est un spécialiste de la distribution IT, Romain Pia, passé par les ventes indirectes Europe du Sud de RSA le channel Europe de Riverbed, et qui a été recruté pour le piloter. Nommé responsable des ventes channel Europe du Sud d’Opengear, il a pour mission de développer les ventes de l’éditeur sur la zone France, Benelux, Espagne, Italie et Afrique francophone en consolidant les partenaires existants et en en recrutant de nouveaux. Avant même la création du bureau, une dizaine de partenaires relayaient déjà l’offre Opengear en mode tactique en France, parmi lesquels Axians et Orange Business Services. Egalement impliqués dans son dispositif : le grossiste nantais Sphinx Connect, qui bénéficie d’un accord de distribution européen, ainsi que le fournisseur d’équipements réseaux Allied Telesis.

Le premier objectif de Romain Pia est d’inciter ses principaux partenaires existants à rejoindre le programme partenaire. Celui-ci a récemment été adapté aux standards européens avec notamment l’intégration d’un outil d’enregistrement d’affaires. « L’idée, c’est d’installer les partenaires dans une relation stratégique en s’assurant qu’ils maîtrisent bien nos produits et qu’ils les intègrent dans leurs offres de services managés », explique Romain Pia. Un volet recrutement est également cours d’élaboration. L’éditeur compte ainsi démarcher les principaux acteurs régionaux actifs dans le déploiement d’infrastructures, l’hébergement et l’infogérance pour les convaincre de bâtir des offres d’administration et de gestion d’infrastructures à distance basées sur sa technologie. Son ambition : fidéliser une cinquantaine de partenaires d’ici à la fin de l’année prochaine.

Opengear s’est spécialisé dans la fourniture d’appliances réseaux destinées à l’administration et à la gestion à distance des équipements réseaux, des serveurs, et des alimentations de datacenters… Les solutions Opengear permettent d’accéder au port console des équipements supervisés via une connexion Internet, Wifi ou 4G pour afin de les relancer ou de les réparer à distance lorsqu’ils tombent en panne ou que la connexion principale est défaillante. Par certains aspects, les appliances OpenGear peuvent être comparés aux commutateurs KVM qui offraient cette capacité de contrôle centralisé mais uniquement en local et sur un nombre plus réduit d’équipements. L’offre OpenGear est recherchée notamment par les clients qui ont des équipements déportés sur de nombreux sites mais qui n’ont pas les compétences IT requises pour les gérer sur place. C’est le cas par exemple du secteur hospitalier, des chaînes de magasins ou des entreprises du secteur de l’énergie qui exploitent des barrages ou des éoliennes.

À noter qu’en complément de ses solutions de gestion d’infrastructures critiques à distance, l’éditeur vient de lancer une offre d’installation d’équipements à distance baptisée NetOps Automation Platform.

Société privée de 120 personnes, Opengear se présente comme rentable et forte d’une activité en croissance de 40% en Europe.