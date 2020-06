Le fournisseur de solutions de diffusion de messages électroniques (e-mail, SMS, fax, messages vocaux) Odyssey Messaging annonce l’acquisition de DPII Télécom & Services.

Les conditions financières de la transaction ne sont pas dévoilées

En unissant leurs expertises complémentaires, les deux partenaires souhaitent proposer une alternative européenne de confiance, en matière de dématérialisation et de transmission documentaire sécurisée.

Pionnier de la dématérialisation en France, DPII a été créé en 1986 par Claire-Isabelle Delancray et Pierre Patuel. L’éditeur s’est très vite spécialisé dans les solutions de dématérialisation, de transmission et d’archivage de documents pour devenir aujourd’hui un acteur reconnu du marché français. Basé à Pontoise et Moulins, ainsi que de bureaux de représentation à Bruxelles et au Luxembourg, DPII compte 12 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 2,3 millions d’euros.

Son offre de services intègre des certificats de signature électronique RGS*, RGS**, un horodatage (RFC 3161), un archivage (Z42-013), ainsi qu’une conformité de bout en bout grâce aux certifications ISO & NF.

La société compte parmi les 500 clients qu’elle revendique des entreprises comme BMW France, Franprix Leader Price, Yamaha et Volvo Car.

Dirigé par Laurent Mezrahi, président, et Arnaud Lejeune, directeur général (photo), Odyssey Messaging annonce de son côté 500 clients.

Le nouvel ensemble va ainsi réunir près de 35 collaborateurs et plus de 1.500 clients pour un chiffre d’affaires d’environ 10 millions d’euros.

« L’intégration de l’offre de DPII permettra, en sus de la diffusion de messages et de documents, d’ajouter à notre offre des circuits de validation et de signature électronique afin de compléter, d’approuver, de signer les documents, de personnaliser ces circuits de signature aux applications clientes et d’archiver les documents avec une vocation probatoire », explique dans un communiqué Arnaud Lejeune. « « A l’heure où la souveraineté des données numériques constitue l’une des préoccupations majeures des entreprises et de l’Etat Français, le groupe Odyssey entend devenir un acteur national référent dans le domaine de la dématérialisation et de la transmission documentaire. »