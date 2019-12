Tufin déploie son nouveau programme de partenariat mondial. Cette évolution du programme concerne deux types de revendeurs (Gold et Authorized) et inclut une série d’avantages conçus pour mieux collaborer : des expertises techniques avant et après-vente, des ressources permettant d’accéder à de nouvelles opportunités commerciales.

« Le nouveau programme de Tufin offre aux partenaires une simplification et de nouvelles ressources, a déclaré Mike Menegay, Vice-Président of Global Channels chez Tufin. En améliorant les incitations, les programmes et les ressources sur le terrain, nos partenaires vont pouvoir accéder à de nouveaux relais de croissance grâce à Tufin, tandis que Tufin s’appuiera sur l’expertise technique de ses partenaires pour prendre en charge les environnements de plus en plus complexes et dynamiques des clients. »

Les autres éléments du nouveau programme comprennent : Service delivery, Expansion de MSSP, Enregistrements des nouvelles opportunités, Élargissement de l’alliance technique et Lancement d’un département Cloud. Plus d’informations sur : https://www.tufin.com/partners/channel-partner-program