Passation de pouvoir chez le géant des solutions open source Red Hat. La filiale d’IBM a annoncé la nomination de Matt Hicks comme nouveau PDG. Il succède à Paul Cormier, qui présidera désormais le conseil d’administration.

Entré comme simple développeur chez Red Hat en 2006, Matt Hicks a gravi les échelons jusqu’à devenir président exécutif des produits et de la technologie. A ce titre, il était responsable de l’ingénierie et de la stratégie pour l’ensemble des produits (Red Hat Openshift, RHEL, la gamme middleware, OpenStack et Ansible). Ingénieur de formation, ce spécialiste de Linux a fait ses débuts dans une start-up puis comme ingénieur chez IBM.

« Je suis humble et plein d’énergie pour assumer cette fonction », a-t-il déclaré en réaction à sa nomination. « Il n’y a jamais eu de moment aussi excitant pour être dans notre industrie et l’opportunité devant Red Hat est immense. Je suis prêt à retrousser mes manches et à prouver que la technologie open source peut vraiment libérer le potentiel mondial. »

Présent chez Red Hat depuis 21 ans, Paul Cormier avait lui été nommé PDG en 2020. Il est également l’un des grands artisans de la transformation de Red Hat, de simple système d’exploitation à la pile informatique complète connue aujourd’hui, ainsi que du passage au modèle de souscription avec RHEL. Red Hat, qui était en progression de 18% au premier trimestre, est devenu l’un des principaux moteurs de croissance d’IBM depuis son rachat en 2019, pilier d’une division logicielle qui pèse la moitié des revenus de Big Blue.

« Red Hat sert de base aux stratégies technologiques de nombreux clients en raison de ses capacités open source et de cloud hybride », a déclaré le PDG d’IBM Arvind Krishna dans un communiqué. « L’expérience approfondie de Matt et sa connaissance technique de l’ensemble du portefeuille de Red Hat font de lui le leader idéal alors que Red Hat continue de croître et de développer des logiciels innovants et leaders du secteur. »

Matt Hicks et Paul Cormier reporteront directement à Arvind Krishna. « Ayant dirigé plus de 26 acquisitions chez Red Hat, Cormier travaillera également en étroite collaboration avec la direction de Red Hat sur la future stratégie de fusions et acquisitions », précise le communiqué.